Presidente da Câmara de Mação lamenta demora na reconstrução das casas que arderam no ano passado

Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, diz lamentar que o processo com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) esteja a demorar mais do que o esperado. O autarca fala em tristeza por duas pessoas de duas das habitações que arderam nos incêndios do ano passado já terem falecido, sem terem visto o problema resolvido.

Após o incêndio que afetou Cardigos no final de julho do ano passado, devastando o que restava de área verde no concelho de Mação depois dos fogos de 2017 terem arrasado mais de 90% do território, ainda há questões por resolver. A floresta já regenera, as pessoas retomaram o cuidado com as terras, o cultivo e o gado, mas cinco habitações ardidas aguardam apoios para a reconstrução e entrega aos proprietários.

