Rotas pedestres de Mação são marca registada com portal e aplicação a caminho

Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O projeto Rotas de Mação é já uma marca registada, com titularidade concedida ao município. A caminho está o lançamento de um portal/site e ainda uma aplicação móvel que vai permitir consultar informações e contactos úteis, trilhos e roteiros, que conta com uma componente de socorro que vai permitir ao pedestrianista clicar e automaticamente acionar os meios de socorro e Proteção Civil, dando a sua localização.

O projeto, que pretende fundir 15 percursos pedestres que desvendem o concelho, as suas gentes e o seu património natural, cultural e histórico, assente numa rede de voluntários, filhos da terra e amigos, autarquia e juntas de freguesia, bem como outras instituições e forças de segurança, é prova que quando "o homem sonha, a obra nasce". De acordo com Leonel Mourato, um dos mentores e porta-voz do projeto, o portal vai ser lançado no futuro, estando já o domínio registado em nome das Rotas de Mação. Também o projeto já é marca registada no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), com número 630255 e titularidade do Município de Mação, entidade requerente do registo da marca.

Quanto à aplicação móvel "Rotas de Mação Mobile - Plano de Socorro", refere Leonel que "o importante aqui é o viajante ter a certeza que ao vir a Mação, está seguro por um plano de segurança único em Portugal", garante, dando conta que a app vai ser "projeto-piloto nacional em sistema de percursos pedestres, pois com este formato não existe nenhuma".

Leia mais em Médiotejo.net