Diocese e Santuário de Fátima transmitem celebrações da Páscoa através da internet

Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Com os templos vazios, a Igreja tem-se socorrido das redes sociais para chegar aos fiéis, com a transmissão de missas e de outros momentos de oração, celebrados sempre sem assembleia. Será também por esta via que o Santuário de Fátima e o bispo de Leiria-Fátima vão fazer chegar as cerimónias pascais aos fiéis, iniciativa que vai acontecer noutras paróquias da região.

A celebração da Paixão do Senhor vai ser transmitida, esta sexta-feira, no canal da diocese no Youtube, às 15 horas. No sábado, dia 11, a transmissão da vigília pascal acontece às 22 horas. No domingo de Páscoa, a missa, presidida pelo bispo de Leiria-Fátima, é transmitida a partir da Casa Episcopal, às 10:30 horas.

Na nota pastoral sobre a celebração da Páscoa na família e nas paróquias em tempo de pandemia, D. António Marto defende que esta deve ser uma oportunidade para "redescobrirmos o que é essencial à nossa vida e convivência". Nessa linha, sugere que "o tempo de isolamento social seja investido no aprofundamento da identidade da família como Igreja doméstica".

Leia mais em Jornal de Leiria