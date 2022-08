Acidente com carro de bombeiros e automóvel faz três feridos em Ourém

JN/Agências Hoje às 20:07 Facebook

Um acidente entre um veículo dos bombeiros, que combatia o incêndio que lavra no concelho de Ourém, e um automóvel provocou, esta sexta-feira, três feridos ligeiros, disse à agência Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

De acordo com o CDOS, o acidente ocorreu, pelas 17 horas, na freguesia de Espite, concelho de Ourém, e envolveu um veículo da corporação de Bombeiros de Constância e uma "viatura particular" que estaria a "observar o incêndio" que deflagrou ao início da tarde no município.

A mesma fonte adiantou que os três feridos ligeiros eram ocupantes da viatura particular e foram assistidos no Hospital de Leiria.

O incêndio que deflagrou ao início da tarde na freguesia de Espite, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, estava a ser combatido às 19.50 horas por 409 operacionais, apoiados por 118 viaturas e oito meios aéreos.

Segundo adiantou a fonte do CDOS de Santarém, o fogo ameaça vários núcleos habitacionais, mas ainda não existe registo de que alguma habitação tenha ardido.

Este fogo obrigou ao corte da circulação ferroviária na Linha do Norte, desde cerca das 18.30 horas, e atingiu um aviário na localidade de Resouro, na freguesia de Espite.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou hoje que o território continental vai estar em situação de alerta entre domingo e terça-feira, devido ao risco de incêndio.