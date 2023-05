Ao nível pré-pandemia. Estradas enchem-se de fé a caminho de Fátima

Maria Anabela Silva Hoje às 08:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Santuário espera enchente na peregrinação que antecede a vinda do Papa em agosto. Caminhantes partilham histórias de devoção e superação. Levam gratidão e pedidos de ajuda.

A caminho dos 70 anos, Carminda Loureiro faz a sua primeira peregrinação a pé ao Santuário de Fátima. Depois de uma paragem no posto de assistência da Ordem de Malta instalado no Barracão, a 30 quilómetros da Cova da Iria, retoma a viagem para finalizar a penúltima etapa. Carminda é uma entre os milhares de peregrinos que voltaram, este ano, a encher as rotas até Fátima, retomando a normalidade pré-pandémica. Na hotelaria da cidade e no Santuário espera-se um fim de semana de enchente, próxima do que aconteceu em 2017, ano do Centenário, e quando se aguarda a data da vinda do Papa em agosto.

Entre a multidão estará Carminda Loureiro que o JN encontrou à saída posto da Ordem de Malta num turbilhão de emoções. Entrou "mal", com uma unha encravada, bolhas nos pés e dores nos músculos, acumuladas ao longo de quatro dias de caminhada, desde Vouzela. Saiu a sentir "as pernas novas" e com forças redobradas para prosseguir viagem.