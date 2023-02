Associação de Ucranianos acusa colégio de usar crianças

Alexandra Barata Hoje às 18:07 Facebook

O presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadokha, enviou uma carta ao ministro da Educação a acusar o Centro de Estudos de Fátima (CEF) de pretender "envolver as crianças refugiadas ucranianas numa ação política", no dia 24 de fevereiro, para "convencer o Governo português a não apoiar o fornecimento de armas à Ucrânia." O diretor executivo do CEF, Manuel Bento, diz ter sido mal interpretado e está disposto a cancelar a atividade cujo objetivo era "apelar à paz".

Sadokha considera "inaceitável" a iniciativa, promovida um ano depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia, e acredita que irá "aumentar o trauma psicológico das crianças ucranianas".

Contesta, por isso, a ação do CEF com base no convite que Manuel Bento dirigiu ao embaixador da Ucrânia, em que lamenta que se contabilizem os tanques e os drones a enviar para o conflito, esquecendo os "militares, de ambos os lados da guerra, que morrem todos os dias".