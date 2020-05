Baloiço do Talegre é a nova atração da serra de Alburitel, em Ourém

Hoje às 17:24 Facebook

A ideia de construir um baloiço junto ao marco geodésico a que chamam "talegre", em Alburitel, no concelho de Ourém, partiu de um grupo de jovens. A junta de freguesia pôs em prática e as fotografias invadiram as redes sociais na última semana, levando a um "boom" de visitantes que surpreendeu o próprio grupo empreendedor.

Com uma paisagem deslumbrante sobre a serra de Alburitel, os jovens lembraram-se de construir numa proposta carismática de miradouro, por forma a valorizar um ponto paisagístico muito apreciado pela população, junto a um marco geodésico, a que chamam "talegre". A ideia, que surgiu durante o confinamento, foi apresentada à junta de freguesia local, que anuiu ao pedido.

Além de ser apreciado pela beleza da paisagem, o local é ponto de encontro de João Gonçalves e dos amigos. "Há muitos anos que foi aberta uma estrada até lá e as pessoas de ​​​​​​​Alburitel têm muita estimação pelo local, porque tem uma vista extraordinária", reconhece João. "Surgiu a ideia que era um espaço mal empregue" e os três amigos começaram a pensar em ideias de o valorizar.

