Câmara de Ourém avança para expropriação da antiga sinagoga da Vila Medieval

Sem conseguir chegar a acordo com dois dos proprietários do edifício onde terá funcionado a Sinagoga da Vila Medieval de Ourém, em Santarém, a Câmara vai iniciar o processo de expropriação do imóvel, conforme deliberação tomada na reunião do dia 7 de setembro.

O valor em causa ronda os 8700 euros, correspondente ao estado de ruína em que se encontra o edifício. A intenção do executivo liderado por Luís Albuquerque é, "num futuro próximo, estudar, restaurar e tornar visitável este espaço de tão elevada importância histórica e cultural, inserido na Vila Medieval de Ourém". O imóvel está classificado como Monumento de Interesse Público e pode ser potenciado turisticamente no âmbito da Rede de Judiarias em Portugal.

