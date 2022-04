Caminhada pela paz na Ucrânia em Fátima

JN Hoje às 19:51 Facebook

Padre da Diocese do Porto lidera grupo solidário que, nesta sexta-feira, fará o percurso entre o santuário de Nossa Senhora da Ortiga e o de Fátima. Iniciativa é aberta "a todas as pessoas de boa vontade, crentes e não crentes, jovens e adultos, de todo o país".

"Peregrinos pela paz" é o nome de uma iniciativa de leigos, coordenados e animados pelo padre Almiro Mendes, da Diocese do Porto, que irá realizar-se nesta Sexta-feira Santa, entre as 9.30 e as 13 horas. Trata-se de caminhada de 7,5 quilómetros, entre o santuário de Nossa Senhora da Ortiga, nas imediações da igreja matriz, e o da Fátima, e que será pela paz no Mundo, particularmente na Ucrânia.

Ao longo do itinerário, serão feitas curtas pausas, pontuadas por cânticos e pela leitura performativa de textos poéticos.

A Junta de Freguesia de Fátima dá apoio logístico, bem como a Associação Fátima Trail Team, acompanhando os peregrinos, fornecendo água aos caminhantes e garantindo o transporte de retorno a todos aqueles que deixaram os seus carros estacionados no ponto de partida da caminhada.

Esta iniciativa, que tem já assegurada a presença de ucranianos, de figuras públicas da Cultura, de várias Igrejas e das Artes, terminará na Capelinha das Aparições, com um momento de interiorização, que inclui uma intervenção musical de Isabel Silvestre e de outros artistas. Prevê-se o fim da iniciativa para as 13 horas.

Terminada a caminhada, os participantes poderão regressara casa ou permanecer em Fátima, participando na celebração da Paixão do Senhor, que se realizará na Basílica da Santíssima Trindade com início às 15 horas.

Não é necessário fazer inscrição nem pagamento. Apenas se pede aos participantes que se vistam de branco.

Para qualquer esclarecimento ligar para o telemóvel 919407014.