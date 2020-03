Ciclistas dizem que é preciso ter fé para andar nas estradas portuguesas

Francisco Pedro Hoje às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Centenas de desportistas e amantes das duas rodas juntaram-se este domingo no Calvário Húngaro, para a Bênção Nacional dos Ciclistas.

Vestido a rigor, com um traje dos anos 1940, Boaventura Lopes montou este domingo na sua bicicleta com mais de meio século e rumou a Fátima, para participar em mais uma edição da Bênção Nacional dos Ciclistas, que juntou centenas de desportistas e amantes das duas rodas, no Calvário Húngaro. Devido à chuva, a participação ficou aquém dos anos anteriores.

"Para andar na estrada é preciso ter fé, apesar de se notar mais civismo por parte dos condutores. Por isso, viemos pedir proteção à Nossa Senhora de Fátima", confessou ao JN o ciclista, residente em

Santa Catarina da Serra, no concelho de Leiria, e participante habitual nesta peregrinação.

Integrado no grupo de colecionadores de bicicletas antigas "Pasteleiros da Serra", Boaventura, de 62 anos, é proprietário de um clássico com mais de meio século - a tradicional pasteleira - que herdou do pai. Com os amigos, participa em eventos tradicionais, em vários pontos do país, para exibir um modelo que chegou a ser o principal meio de transporte em Portugal, sobretudo para os

trabalhadores dos meios mais rurais.

E tal como se usava nesse tempo, hoje, transportava um pequeno pipo em madeira, também conhecido por "borracho", que servia para levar a bebida que matava a sede durante a jornada de trabalho.

Para D. Serafim Ferreira e Silva, bispo emérito de Leiria-Fátima e apoiante da iniciativa desde a primeira edição, há 18 anos, o ciclismo é como que "um diálogo entre o ambiente e o ciclista". "Estamos num

tempo em que a ecologia pede ao ser humano mais respeito pelo ambiente, pelos monumentos, pelas florestas, pela água. Vamos fazer esse diálogo entre ambiente e bicicleta", afirmou o prelado, antes de

celebração da Eucaristia, que por causa da chuva se realização na Capela de Santo Estêvão, e não ao ar livre como é habitual.

"O tempo não nos ajudou, mas o importante é que estão aqui reunidos cerca de 500 ciclistas para uma celebração que demonstra que os ciclistas são homens de fé e sentem a necessidade de pedir proteção à Nossa Senhora de Fátima para os amparar nas estradas", afirmou, por sua vez, Carlos Vieira, presidente da União de Ciclismo de Leiria, a entidade organizadora do encontro.