Detido autor de incêndio na Freixianda

O autor de um incêndio florestal que deflagrou junto à Freixianda, no concelho de Ourém, no dia 13 de agosto, foi detido pela Polícia Judiciária.

Segundo a força de segurança, trata-se de um homem de 46 anos, desempregado, que terá ateado o incêndio com recurso a uma chama direta: "Há suspeitas de que outras ignições naquela zona possam estar relacionadas com o mesmo. O local do incêndio insere-se numa vasta região de floresta com uma geografia acidentada de montes e vales onde se localizam pequenas povoações".

