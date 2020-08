Este mês há "Música a Gosto" em Ourém

Hoje às 17:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A praça Mouzinho de Albuquerque, em Ourém, Santarém vai receber espetáculos musicais durante todo o mês de agosto, numa iniciativa que pretende devolver dinamismo cultural à cidade, após o cancelamento dos eventos no concelho devido à pandemia.

O programa da iniciativa "Música a Gosto" apresenta 16 bandas que atuam todas as noites de sexta e sábado, a partir das 20 horas e 30, com entrada gratuita e lotação limitada.

O evento decorre até ao dia 29 de agosto e conta com um cartaz diversificado mas com um ponto em comum: todas as bandas contam na sua constituição com elementos residentes no concelho de Ourém.

Leia mais em Médiotejo.net