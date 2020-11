Em Ourém fazer as compras de Natal no comércio local dá direito a prémios

Hoje às 16:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O executivo camarário municipal de Ourém aprovou, na reunião desta segunda-feira, dia 9 de novembro, uma proposta para uma campanha de dinamização do comércio local, designada "No Natal compramos no comércio local... e ganhamos prémios!".

A iniciativa, realizada em parceria com o comércio local, prevê a distribuição de 150 vouchers de 75 euros a quem fizer compras acima de 15 euros no concelho.

Os vouchers poderão ser descontados até 31 março, também no comércio local, revela o presidente da câmara, Luís Albuquerque, adiantando que se trata de uma forma de dinamizar o setor para além da época natalícia.

Leia mais em Médiotejo.net