Empresa de Ourém lança terço solidário dedicado a doentes com Alzheimer

Hoje às 17:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A empresa ourense Rosarium apresenta um terço dedicado aos doentes com Alzheimer, concebido de acordo com o esboço feito por uma psicóloga que trabalha na Santa Casa da Misericórdia Fátima-Ourém, entidade para a qual reverterão 50 cêntimos por exemplar vendido.

Subordinado ao lema "O amor não se esquece" e por ocasião do 26 de Julho, o Dia dos Avós, dia da festa litúrgica de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus, a Rosarium lançou um terço solidário. A ideia de elaboração de um terço dedicado aos doentes portadores de Alzheimer foi apresentada pela psicóloga Preciosa Santos, que, "lidando no dia a dia com os doentes, sentiu que ao rezar com eles os confortava e os sensibilizava de alguma forma", explica Lina Pereira, coproprietária da empresar de Sobral, concelho de Ourém.

O terço, em cordão, tem as contas do Pai Nosso e da Avé Maria em madeira, em forma de coração, e é de produção manual. O passador tem numa das faces a imagem da Aparição de Fátima e no verso a frase "O amor não se esquece". A cruz é também em madeira, com a imagem de Cristo em metal dourado.

Leia mais em Jornal de Leiria