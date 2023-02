Fátima aperta cerco à exposição de artigos religiosos

Maria Anabela Silva Hoje às 10:47 Facebook

O Município de Ourém quer, "de uma vez por todas", disciplinar a exposição de artigos religiosos em Fátima. Depois de várias tentativas falhadas no passado, a autarquia está agora a desafiar os lojistas a aderirem ao Licenciamento Zero, para regularizarem a ocupação do espaço público. Serão depois colocados dispositivos nos passeios a delimitar as áreas que podem ser utilizadas e reforçada a fiscalização.

Os lojistas concordam com a necessidade de regulamentar a ocupação e com o respetivo pagamento, mas pedem que as regras sejam iguais para todos, incluindo as pracetas do Santuário e as áreas dos condomínios, considerados espaços privados de uso público e, como tal, isentos de licenciamento e de taxa.

Com mais de 50 anos dedicados ao negócio dos artigos religiosos em Fátima, Maria dos Anjos Órfão reconhece que é preciso ordenar a colocação de expositores na rua. Segundo a lojista, as estruturas funcionam como "isco" para tentar vender outras peças no interior dos estabelecimentos, mas "há quem abuse" na área que ocupa. "Acho bem que sejam impostos limites e que se pague pelo uso do passeio. Mas a lei tem de ser igual para todos", alega a comerciante, com estabelecimento a funcionar na Rua Jacinta Marto.