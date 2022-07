Fogo em Ourém ameaça casas

JN/Agências Hoje às 00:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O incêndio florestal que deflagrou na tarde de quinta-feira no concelho de Ourém, distrito de Santarém, continua ativo, colocando várias habitações em risco.

"O incêndio mantém-se bastante ativo numa única frente. Todo ele está a desenvolver-se em pinhal. Pontualmente vão aparecendo projeções, mas não com a mesma intensidade das do período da tarde [de quinta-feira]", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

De acordo com o CDOS de Santarém, pela meia-noite, a "principal preocupação prende-se com a proteção das habitações que estão na linha de fogo". "Há habitações em risco porque há várias localidades, várias aldeolas e algumas isoladas ao longo desta linha de incêndio", referiu, dizendo que "não há previsão para cedência do fogo".

Até agora, foram registados três feridos, segundo a Proteção Civil, tratando-se de uma mulher, que foi assistida no local, e dois bombeiros. Um com queimaduras que foi assistido local e regressou ao trabalho e outro com sinais de exaustão que teve de ser encaminhado para o hospital de Tomar.

As autoridades disseram ainda que verificaram o corte de uma estrada municipal, entre Areeiro e Abades, que será "aberta a curto prazo", danos numa habitação em Abades por uma explosão de uma botija de gás -- desconhecendo se tem relação direta com o incêndio -- que não provocou vítimas e um fogo num barracão que foi atingido pelo incêndio na localidade de Ramalheira.

Pela meia-noite e meia, encontravam-se 395 operacionais, apoiados por 111 viaturas, no local, com tendência para aumentar nas próximas horas, segundo o CDOS de Santarém.