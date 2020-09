Gastos do Santuário de Fátima já faziam colaboradores temer crise

Francisco Pedro Hoje às 11:01 Facebook

A divulgação pública do plano de reestruturação interna do Santuário de Fátima, que prevê a dispensa de cerca de 50 funcionários, não surpreendeu alguns dos mais de 300 colaboradores do templo mariano que, em surdina, vinham manifestando apreensão quanto à sustentabilidade financeira da instituição.

Os investimentos em pessoal, obras, serviços, atividades culturais e aquisição de obras de arte feitos ao longo dos últimos anos deixavam antever este desfecho. "A covid-19 só veio apressar uma coisa que já se temia a médio prazo", desabafou ao JN uma fonte ligada ao Santuário.