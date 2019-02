A equipa de voleibol feminino que se tornou uma revelação nacional

Hoje às 17:27 Facebook

No Colégio do Sagrado Coração de Maria, em Fátima, Ourém, o clube de voleibol vive um período áureo, desde que, em 2016, a equipa, então constituída por jovens do 7.º ano, começou a vencer torneios e a destacar-se ao nível do desporto escolar.

As vitórias foram tão sucessivas que, no último ano, se apostou na federação da atual equipa de cadetes, com as atletas a manterem-se associadas ao clube mesmo depois de saírem da instituição. Entre as jogadoras destaca-se Alice Clemente, que com os seus 16 anos já foi chamada à seleção nacional de sub-19. Um percurso de sucesso no desporto escolar, que vive atualmente na incerteza de conseguir manter o nível competitivo devido aos cortes do Estado às escolas que sobrevivem mediante contratos de associação.

