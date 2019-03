Camião ardeu em incêndio numa fábrica de Ourém

Inês Banha Hoje às 21:47 Facebook

Um veículo pesado ardeu, ao início da noite deste sábado, num incêndio numa empresa de fabrico de paletes, na Zona Industrial de Vilar dos Prazeres, em Ourém.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o proprietário do espaço teve de ser assistido por inalação de fumo.

O fogo, detetado cerca das 19.50 horas, consumiu ainda algumas paletes. Pelas 21.15 horas, o incêndio encontrava-se já em fase de resolução.

No local, estiveram 45 operacionais, apoiados por 14 viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Ourém e de Fátima.