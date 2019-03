Fátima vai começar a cobrar estacionamento

Francisco Pedro Hoje às 18:16 Facebook

Os parquímetros instalados na cidade de Fátima vão entrar em funcionamento a partir do próximo dia 1 de abril.

Nos locais onde estão instalados os equipamentos, o estacionamento passará a estar sujeito a pagamento todos os dias, entre as 8 horas e as 20 horas, adianta a autarquia, que já começou a avisar os moradores da entrada em vigor do novo sistema.

A cidade já tem instalados parquímetros há vários anos, mas a sua entrada em funcionamento foi sendo adiada, devido às dificuldades em assegurar quem fizesse a fiscalização.

Agora, o município terá chegado a acordo com a GNR, para que seja esta força de segurança a efetuar o serviço.