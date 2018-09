FeirOurém regressa com Xutos & Pontapés após 20 anos de pausa

06 Junho 2018 às 20:19 Facebook

Entre os dias 15 e 20 de junho, a FeirOurém estará de regresso ao concelho de Ourém, após quase 20 anos de interregno, e com Xutos & Pontapés como cabeça de cartaz.

Sentimos que havia necessidade de dar um novo impulso às festas do concelho. Por outro lado, as pessoas com quem fomos falando sentiam uma grande nostalgia em relação a um evento que marcou uma geração, entre as quais a minha, e o município", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque.

