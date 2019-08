Fogo em mato combatido por 11 meios aéreos em Fátima

Leonor Paiva Watson Hoje às 18:52 Facebook

Mais de 300 operacionais ajudados por 11 meios aéreos estavam a combater, pelas 20 horas desta sexta-feira, um incêndio numa área de mato em Fátima, concelho de Ourém, disse fonte da Proteção Civil.

O responsável do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, David Lobato, disse ao JN que o fogo deflagrou pouco depois das 15 horas, que chegou a lavrar "com muita intensidade" pelas 18 horas, tendo dado tréguas pelas 20 horas.

"Temos uma frente ativa, mas os flancos estão controlados", disse aquele comandante.

Quase três horas depois, o incêndio "está ainda por dominar por completo", mas não há danos pessoais a registar, nem habitações em perigo, adiantou David Lobato, que é também comandante dos Bombeiros Voluntários do Cartaxo.

"Só houve casas em risco no início do incêndio", concretizou, acrescentando que "no início houve, de facto, alguns pontos sensíveis que foram sendo eliminados conforme se foram estabelecendo perímetros de segurança".

Na zona, associado às temperaturas elevadas, verifica-se "um vento bastante forte" que "dificulta um pouco" os trabalhos dos operacionais, que são apoiados por 71 viaturas.