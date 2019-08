Ontem às 23:59 Facebook

Um homem com cerca de 50 anos morreu, no sábado, na localidade de Seiça, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, na sequência do despiste de uma moto 4, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte do Comando Geral da GNR, o acidente ocorreu cerca das 21.25 horas.

No acidente apenas esteve envolvida a moto 4 onde seguia o homem que morreu, indicou a mesma fonte.