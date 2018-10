Homem morre carbonizado em casa em Ourém

Francisco Pedro Hoje às 17:41 Facebook

Twitter

Um homem de 65 anos foi encontrado carbonizado na manhã desta segunda-feira, no quarto da casa onde residia, na freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, no concelho de Ourém. As autoridades estão a investigar a origem do incêndio que terá provocado a morte à vítima.

Segundo informações dos Bombeiros Voluntários de Ourém, o alerta foi dado às 11.17 horas, e pedia "uma abertura de porta com socorro".

Devido às medidas de segurança instaladas na casa, de primeiro andar, os operacionais viram-se obrigados a cortar um gradeamento para conseguir entrar no piso térreo da habitação. Uma vez dentro do imóvel, aperceberam-se que tinha havido um incêndio, que já estava extinto. E depararam-se com um corpo carbonizado, no quarto onde deflagraram as chamas.

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR esteve no local a recolher elementos e transmitiu a informação à Polícia Judiciária, que mobilizou uma equipa de investigadores para apurar a origem do incêndio e as causas da morte do sexagenário.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos sete elementos dos Voluntários de Ourém, auxiliados por duas viaturas.