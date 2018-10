Hoje às 18:39, atualizado às 18:47 Facebook

Numa altura em que entra em vigor a nova legislação do Alojamento Local fomos analisar a realidade desta oferta hoteleira na região do Médio Tejo.

Um dos dados que salta à vista é o aumento imparável do número de unidades. Só nos 13 concelhos da região do Médio Tejo estão registadas 483 unidades de Alojamento Local, sendo Ourém o concelho com maior número, 192 registos.

