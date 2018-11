Primeira escultura da Virgem de Fátima submetida a "estudo aprofundado"

Hoje às 00:23 Facebook

A escultura de 1947 da Virgem Peregrina de Fátima, que resulta de uma descrição da própria Irmã Lúcia, está a ser objeto de estudo por especialistas da Escola das Artes da Universidade Católica. O Santuário de Fátima quer garantir o conhecimento sobre o estado da escultura.

O Museu do Santuário de Fátima encomendou um estudo sobre os materiais constituintes do suporte e superfície da escultura nº 1 da Virgem Peregrina de Fátima, datada de 1947, que se deslocará excecionalmente ao Panamá no próximo mês de janeiro.

