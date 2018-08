Hoje às 16:40 Facebook

A conhecida imagem estará nas Jornadas Mundiais da Juventude, no Panamá, que acontecerão entre os dias 23 e 27 de janeiro de 2019, com a presença do Papa.

O Santuário de Fátima vai enviar a Imagem Peregrina N.º1 ao encontro mundial de jovens na Cidade do Panamá.

