Junta de Fátima promove novo cinema "drive-in" este fim de semana

Nos dias 17 e 18 de julho, sexta-feira e sábado, o parque de estacionamento do SDivine Hotel, Congress & Spirituality, em Fátima, Ourém, vai ser novamente transformado em sala de cinema ao ar livre.

A iniciativa é mais uma vez da Junta de Freguesia de Fátima e tem entrada livre. Na sexta feira, às 22 horas, vai ser exibido o filme "Knives Out - Todos são suspeitos" e no sábado, à mesma hora, é a vez do filme "Bombshell", que tem como protagonistas as atrizes Nikole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie.

