Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Após um ano de encerramento ao público, para obras de reabilitação, o Mercado do Peixe de Freixianda reabre no domingo, 16 de fevereiro, às 16 horas.

A reabilitação do Mercado do Peixe foi uma obra da união de freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, no norte do concelho, num investimento global de 400 mil euros, que contempla ainda a promoção turística da autarquia.

Leia mais em MédioTejo.net