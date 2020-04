Mercado semanal de Ourém reabre esta quinta-feira

Hoje às 17:49 Facebook

O Mercado Semanal de Ourém, que tem lugar no Mercado Municipal Manuel Prazeres Durão, reabre esta quinta-feira e vai funcionar entre as 8 e as 12 horas, apenas com produtos alimentares.

Tendo em conta a aparente estabilização da propagação do coronavírus no concelho de Ourém, e apoiado "numa grande necessidade dos produtores locais escoarem os seus produtos e dos consumidores adquirirem os mesmos", a autarquia deliberou reabrir os mercados em Ourém, anunciou a autarquia, esta terça-feira.

