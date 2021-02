Município de Ourém oferece 10.001 noites para promover turismo

Hoje às 18:25 Facebook

O Município de Ourém, em Santarém, anunciou esta terça-feira, dia 16 de fevereiro, a oferta de 10.001 noites ao turistas nacionais que pernoitem mais de um dia no concelho, como forma de promover o turismo, que sofreu quebras face à pandemia da covid-19.

Com uma quebra de 78% no setor do turismo, face a igual período de 2019, devido ao contexto da pandemia, o presidente da câmara, Luís Albuquerque, apresentou, em conferência de imprensa, uma campanha de retoma. "Com a campanha das 10.001 noites pretende-se impulsionar a retoma da hotelaria e da restauração do nosso concelho", sublinhou o autarca.

