Nem a vinda do Papa resolve sistema de mobilidade de Fátima

Investimento de 820 mil euros anunciado em 2017, quando Francisco veio a Portugal, nunca funcionou. Hoje, continua inoperacional.

Foi anunciado como peça importante na gestão do tráfego aquando da visita do Papa Francisco a Fátima (Ourém) em maio de 2017, mas o sistema de mobilidade da Cova da Iria, que custou 820 mil euros, nunca funcionou em pleno. Estava assim há um ano, quando o JN denunciou o caso, e assim continua a menos de quatro meses do Santo Padre voltar à cidade-santuário. A falta de articulação entre as entidades envolvidas no processo - Câmara, empresa e Santuário - é uma das razões para o falhanço do projeto.

O Sistema de Mobilidade contemplava a instalação de sinalética digital e de dispositivos para contabilizar as entradas e saídas de veículos dos parques de estacionamento, que funciona apenas em alguns lugares atrás do santuário e em dias de grandes enchentes.