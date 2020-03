Novo canil de Ourém vai ser construído até 2021

Hoje às 16:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A polémica em torno das instalações precárias do canil de Ourém agitou os ânimos na sessão de assembleia municipal de sábado, 29 de fevereiro. O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque (PSD), garantiu aos deputados que a obra, prevista há vários anos, aguarda apenas a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).

O tema foi levantado pelo deputado Paulo Sá (PSD), pedindo esclarecimentos quanto às notícias vindas a público no início do ano nos órgãos de comunicação social nacionais sobre as condições do canil de Ourém.

Leia mais em Médiotejo.net