Ourém tem nova rota por 10 locais que marcaram a vida dos pastorinhos de Fátima

A Câmara Municipal de Ourém apresentou este sábado, dia 20 de junho, em que se assinala o Dia do Município, um novo produto turístico, designado Rota dos Pastorinhos. O projeto contou com fundos europeus e consistiu em marcar 10 locais no concelho de Ourém por onde os três pastorinhos de Fátima passaram durante a sua vida.

O percurso começa no Santuário de Fátima, na Cova da Iria, e passa por Aljustrel, Fátima, Ourém, Olival e Soutaria, sendo a informação disponibilizada em painéis interpretativos com indicação para QR Code.

A Rota dos Pastorinhos narra a história oficial dos videntes de Fátima e episódios menos conhecidos da vida dos jovens no concelho de onde eram naturais. O turista é convidado assim a conhecer, além do Santuário de Fátima, a aldeia de Aljustrel, onde ficam as casas dos pastores; a Igreja Paroquial de Fátima (velha), onde foram batizados; o antigo edifício da Câmara de Ourém, onde estiveram presos; a Casa do Administrador, onde foram recebidos aquando a prisão; a Igreja Paroquial de Ourém, onde assistiram em agosto de 1917 às festas da Senhora da Piedade; o Hospital de Santo Agostinho, em Ourém, onde Jacinta esteve internada; o memorial a Jacinta Marto no cemitério de Ourém, onde esteve o seu corpo no jazigo do Barão de Alvaiázere; a capela da Soutaria, antiga casa da Senhora Emília, onde Lúcia e Jacinta estiveram; e, por fim, a antiga casa do pároco do Olival, onde também há registo da permanência de Lúcia.

