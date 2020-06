Ourém vai ter centro de recolha para cães e gatos

Hoje às 18:46 Facebook

O Centro de Recolha Oficial de Ourém vai permitir o acolhimento de animais errantes num período compreendido entre 15 e 21 dias, e vai ter capacidade para receber 14 a 21 cães e 15 a 48 gatos, consoante o tamanho dos animais.

O procedimento do concurso, projeto e peças processais, documentos que definem os termos a que obedece a fase de formação do contrato relativo ao concurso público da empreitada de obra pública com vista à construção do Centro de Recolha Oficial de Ourém (canil e gatil), foi aprovado em reunião de Câmara.

De acordo com o Município, esta "é uma antiga ambição da população e projeto fulcral para o bem-estar animal no concelho de Ourém, pendente apenas da aprovação da proposta de revisão do Plano Director Municipal", processo que carece ainda de aprovação em sede de Assembleia Municipal.

