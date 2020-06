Peregrinação ao Santuário de Fátima com a presença de peregrinos acontece já este mês

Hoje às 16:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Na celebração do dia 13 de junho, presidida por D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, vai celebrar-se a segunda visão dos pastorinhos de Nossa Senhora e a chegada da escultura de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que se venera na Capelinha das Aparições.

O Santuário de Fátima informa que na tarde do dia 13, a seguir às celebrações da peregrinação internacional, a imagem Nossa Senhora do Rosário de Fátima vai ser deslocada por umas horas para a mostra "Vestida de Branco", para estar em exposição comemorativa, evocativa do seu centenário.

A figura pode ser contemplada de perto entre as 14 horas e trinta e as 20 horas, no Convivium de Santo Agostinho, com entrada pelo lado norte da Galilé e saída pelo lado sul.

Leia mais em Jornal de Leiria