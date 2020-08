Peregrinação dos migrantes ao Santuário de Fátima esta quarta e quinta-feira

Hoje às 17:28 Facebook

A Peregrinação Internacional Aniversária de agosto no Santuário de Fátima, que integra a Peregrinação Nacional do Migrante e Refugiado há 48 anos, mantém-se em calendário. O bispo de Santarém, D. José Traquina, presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e da Mobilidade Humana, preside as cerimónias daquela que é a peregrinação por excelência dos emigrantes, esta quarta e quinta-feira, dias 12 e 13 de agosto.

A peregrinação assinala a quarta aparição de Nossa Senhora de Fátima, a única que teve lugar noutra data, a 19 de agosto, e noutro lugar. A Virgem apareceu numa zona chamada Valinhos, a cerca de três quilómetros da Cova da Iria e a poucas centenas de metros da casa de Lúcia, recorda do Santuário de Fátima.

O local da aparição, na qual pela primeira vez a Senhora alude à construção de uma capela na Cova da Iria, está assinalado por um monumento, oferta dos católicos húngaros, inaugurado a 12 de agosto de 1956. É constituído por um nicho, da autoria do arquiteto António Lino, no interior do qual se encontra uma imagem de Nossa Senhora, obra da escultora Maria Amélia Carvalheira da Silva.

