População e autarcas juntam-se para limpar ruas da freguesia

Sem margem financeira para contratações, a Junta de Freguesia de Seiça, no concelho de Ourém, encontrou uma solução que reúne autarcas em tarefas de limpeza de bermas, passeios, valetas e espaços públicos.

Diz a sabedoria popular que, quem não tem cão, caça com gato. Um ditado que o novo executivo da Junta de Freguesia de Seiça, no concelho de Ourém, tem seguido à letra. Sem dinheiro para contratar, a equipa liderada por Ângela Marques pôs, literalmente, mãos à obra e, com a ajuda de alguns fregueses, tem vindo a limpar bermas, passeios, valetas e espaços da junta.



"Aqui, sem ovos também se fazem omeletes", brinca José Faria, antigo presidente da autarquia e atual secretário do executivo, que integrou a equipa de voluntários que esteve em ação no lugar de Pêras Ruivas. A esta, coube a tarefa de cortar a vegetação junto à estrada principal, onde Inês Reis, de 15 anos, e uma amiga estavam incumbidas de controlar o trânsito.



A jovem conta que a tia integra o executivo e que a convidou a participar, um desafio que aceitou prontamente. "Se todos ajudarmos, torna-se mais fácil. É uma forma de contribuirmos para melhorar o espaço onde vivemos", diz. Noutro ponto da aldeia, encontramos a presidente de junta de enxada na mão. Depois de limpar o lavadouro, a sua equipa está a desentupir uma valeta.