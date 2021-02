Primeiro retiro online do Santuário de Fátima esgota inscrições em 24 horas

Francisco Pedro Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O Santuário de Fátima vai iniciar esta sexta-feira o primeiro retiro online, com a participação de 170 pessoas, o número máximo definido pelos organizadores do encontro, que foi atingido no primeiro dia de abertura das inscrições.

"Em 24 horas esgotaram-se as inscrições", revelou esta quarta-feira a porta-voz do Santuário, Carmo Rodeia, destacando o elevado interesse das pessoas - quer portuguesas, quer estrangeiras - em aderir a uma iniciativa que procura proporcionar "uma experiência de Fátima" a quem está em casa por causa do confinamento.

Intitulado "Da gruta ao Céu", o retiro irá decorrer nos dias 12 e 13, através da plataforma Zoom, tendo como pano de fundo a primeira aparição do anjo aos três videntes de Fátima. O objetivo é desafiar cada participante a fazer uma reflexão interior, a descobrir a espiritualidade dentro da sua própria casa.

"O confinamento imposto pela pandemia força-nos a estar em casa, na habitação física que nos serve de lar, mas sobretudo a confrontarmo-nos com o santuário interior da nossa consciência, fora do qual vivemos demasiadas vezes" explica Sandra Bartolomeu, a orientadora do retiro.

Para a religiosa da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, "se todos os momentos são importantes para rezar a vida", a atual crise pandémica mostra-nos ainda mais "a importância de saber que temos uma morada segura, que é o próprio Deus".

O Santuário tinha programado outros retiros para janeiro e fevereiro, que foram adiados para uma ocasião mais favorável em que possam realizar-se no formato presencial.