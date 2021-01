Santuário de Fátima cancela algumas missas e vai privilegiar canais online

Hoje às 17:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A missa das 11 horas e a recitação do Rosário às 18 horas e 30, na Capelinha das Aparições, podem ser acompanhadas através do site (www.fatima.pt) e nas redes sociais, anunciou esta quinta-feira, dia 14 de janeiro, o Santuário de Fátima, que vai privilegiar os canais online durante o novo confinamento, com início amanhã, 15 de janeiro.

Para corresponder ao dever de recolhimento domiciliário anunciado pelo Governo, o programa celebrativo oficial mantém-se com a supressão, de segunda a domingo, da missa das 16 horas e 30, na Basílica da Santíssima Trindade, da oração de Vésperas aos domingos, pelas 17 horas e 30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e da bênção dos veículos, da parte da tarde, lê-se na nota publicada pelo Santuário.

Leia mais em Jornal de Leiria