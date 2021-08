Santuário de Fátima com lotação de 15 mil pessoas para a peregrinação dos emigrantes

Hoje às 16:04 Facebook

As celebrações do 13 de Agosto em Fátima (também conhecidas por "peregrinação dos emigrantes") vão poder contar com 15 mil fiéis no recinto de oração, o dobro da lotação máxima que teve em maio e em outubro últimos.

Fonte do Santuário confirma que se mantém o número de lugares definido para as peregrinações de junho e julho, que tinha sido fixado em 15 mil pessoas. " Só maio deste ano e outubro do ano passado tiveram lotações diferentes", nota aquela fonte.

O uso de máscara continua a ser obrigatório, bem como o respeito pelos circuitos desenhados no chão, com os participantes a deverem permanecer dentro dos círculos durante as celebrações.

