Santuário de Fátima promove visitas virtuais a exposições temporárias

Cinco exposições temporárias do Santuário de Fátima podem ser visitadas virtualmente, com informações disponíveis em sete línguas, uma iniciativa existente há alguns anos, mas que se tem mostrado particularmente útil em tempos de pandemia da Covid-19.

De acordo com o diretor do Museu do Santuário de Fátima, Marco Daniel Duarte, a iniciativa, que abrange quase todas as exposições apresentadas desde 2010, foi implementada para dar resposta a quem, por algum motivo, não podia deslocar-se ao santuário e também para perpetuar as informações disponibilizadas nas visitas. "Quando as visitas virtuais foram lançadas, não imaginávamos que poderiam vir a ser um instrumento ainda mais útil, como agora se verifica, em tempos de pandemia, para todos os que se veem impedidos de vir ao Santuário de Fátima", reconhece Marco Daniel Duarte.

