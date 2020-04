Santuário de Fátima lembra peregrinos que tem loja online

Hoje às 17:37 Facebook

A loja oficial online do Santuário de Fátima já existia, mas os serviços de comunicação da instituição vêm agora reforçar a divulgação junto do público, uma vez que neste momento o site é o único meio de obter artigos oficiais, depois do encerramento dos espaços comerciais do santuário, a 14 de março.

A panóplia de produtos à venda na loja online incluem o terço oficial do santuário e a escultura oficial de Santa Jacinta Marto, lançada por ocasião do centenário do seu falecimento, no passado mês de fevereiro.

