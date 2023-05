Três drones e 700 militares vão vigiar Santuário de Fátima

Maria Anabela Silva Hoje às 13:33 Facebook

Dispositivo de segurança para a peregrinação do 13 de Maio preparado para uma afluência entre 250 mil a 300 mil pessoas.

A operação de segurança que a GNR montou para a peregrinação do 13 de Maio em Fátima vai contar com cerca de 700 efetivos, apoiados por três drones e elementos da Guardia Civil espanhola. Preparada para uma afluência entre os 250 a 300 mil peregrinos, esta operação servirá de "teste" para a visita do Papa Francisco à Cova da Iria, que terá lugar em agosto, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

"Esta será a maior concentração de pessoas antes da JMJ. Teremos números idênticos a antes da pandemia, com o recinto repleto", antevê Duarte da Graça, comandante Territorial da GNR de Santarém.

Em declarações aos jornalistas, proferidas esta manhã em conferência de imprensa, o responsável frisou que o dispositivo montado será "ajustável" às necessidades que venham a ser identificadas, mas que foi projetado para responder a uma afluência que pode chegar aos 300 mil peregrinos, com a concentração de pessoas a prolongar-se para o dia 14, domingo.

Segundo o tenente-coronel Duarte da Graça, durante esta fase da Operação Peregrinação Segura 2023, que começa na sexta-feira, a atuação do efetivo estará focada em "garantir a segurança rodoviária e a fluidez de trânsito" nos acessos a Fátima, na prevenção de ilícitos, como furtos em viaturas e a pessoas e burlas, e em assegurar a "tranquilidade e segurança" dos peregrinos durante o evento.

A par destas situações, haverá "equipas descaracterizadas e de investigação preparadas para outro tipo de ameaças", adiantou Mafalda Almeida, porta-voz da GNR. "Não crendo que isso vá acontecer, estamos preparados para toda e qualquer tipo de situação", reforçou a responsável, acrescentando: "estamos sempre preparados para o pior".

A major Mafalda Almeida frisou que a experiência de outras grandes peregrinações, incluindo as visitas papais a Fátima, "dão algum conforto" para a presente peregrinação, que vai servir para "testar o dispositivo" para a JMJ, que tratará o Santo Padre a Fátima, em data ainda por anunciar. "Vai permitir-nos ajustar o dispositivo às necessidades", disse a porta-voz da GNR, referindo que é expectável um elevado número de visitantes a Fátima no "antes, durante e no pós" jornada mundial.

Num momento em que há milhares de peregrinos a pé a deslocarem-se para a Cova da Iria, Diogo Oliveira, comandante do Destacamento Territorial da GNR de Tomar, apela aos automobilistas que redobrem os cuidados ao circularem junto dos grupos de caminhantes.

A partir de sexta-feira, os conselhos focam-se na segurança no recinto das celebrações e nas imediações:

- Chegar atempadamente para evitar filas prologadas;

- Não deixar bens de valor à vista no interior das viaturas

- Não transportar a carteira e telemóvel no bolso de trás ou na mochila;

- Ter a mochila fechada e sempre em contacto com o corpo

- Ter sempre o telemóvel com bateria;

- Não perder de vista os idosos ou crianças;

- Após o fim das cerimónias, sair com calam e de forma gradual