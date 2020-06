Virgem sem coroa e em poliestireno fabricada em Fátima é o novo produto do centenário

Hoje às 17:08 Facebook

Com 30 centímetros, toda em branco, sem coroa e dentro de um redoma, de poliestireno e fabricada em Fátima, foi lançada esta quarta-feira, dia 17 de junho, a imagem comemorativa do centenário da escultura original de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

Trata-se de uma edição de 25 mil exemplares, numerada e com certificação da Imprensa Nacional - Casa da Moeda, com um preço fixo de 25 euros em que 1 euro reverte a favor do Centro de Ação Social do Santuário de Fátima- Casa São Miguel. A imagem número 0 será enviada ao Papa Francisco.

A estatueta nasce de uma parceria entre a ACISO - Associação Empresarial Ourém-Fátima, o Santuário de Fátima e a Imprensa Nacional - Casa da Moeda, ao exemplo do que já havia sucedido em 2017 com o terço do centenário.

