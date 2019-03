Dois feridos graves em acidente no IC2 em Rio Maior

Inês Banha Ontem às 22:39 Facebook

Seis pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, numa colisão, este sábado à noite, entre dois veículos ligeiros no IC2, perto da localidade do Alto da Serra, no concelho de Rio Maior.

Uma das vítimas estará mesmo em estado crítico, indicou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém. Entre os feridos ligeiros, estará uma criança.

O acidente aconteceu pelas 20.30 horas e, no local, estiveram 25 elementos, apoiados por 11 viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, de Alcoentre e da Benedita, do INEM, da GNR e da Infraestruturas de Portugal.

Os trabalhos de socorro obrigaram ao corte temporário da circulação no sentido Norte-Sul do IC2.