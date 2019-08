Menino de três anos atropelado em Rio Maior morreu no hospital

Salomé Filipe Hoje às 12:23 Facebook

O menino de três anos, que na terça-feira foi atropelado em Rio Maior, morreu, esta quarta-feira, no hospital onde estava internado.

A criança estava em estado crítico, depois de ter sido atropelada por um veículo ligeiro, esta terça-feira, pelas 15 horas, na EN 1 em Asseiceira, Rio Maior.

O menino estaria no interior de um café com a mãe, quando largou a mão da progenitora e correu para a estrada e foi colhido por um automóvel. A criança ficou em paragem cardiorrespiratória, mas depois de uma hora de manobras de respiração as equipas de socorro conseguiram reverter a situação.

Devido à gravidade dos ferimentos acabou por morrer esta quarta-feira.