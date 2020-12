Bombeira dá à luz em ambulância com ajuda do marido... bombeiro

Francisco Pedro Hoje às 13:53 Facebook

Uma bombeira voluntária da corporação de Salvaterra de Magos deu à luz um menino, na manhã desta sexta-feira, dentro de uma ambulância. O pai do recém-nascido, que também é bombeiro, ajudou ao parto.

Cátia Ferreira entrou em trabalho de parto por volta das 7 horas da manhã. Foi acionada a ambulância, mas já não houve tempo para a transportar ao Hospital de Santarém.

Uma equipa de bombeiros, auxiliada pelo pai do bebé, Fábio Mendes, efetuou o parto, tendo o nascimento do pequeno Afonso Maria sido registado às 7.12 horas desta sexta-feira.

Após a estabilização do bebé, com o apoio da equipa médica da VMER de Santarém, mãe e filho seguiram para a maternidade do Hospital de Santarém, onde se encontram internados, e bem de saúde, segundo informações reveladas pela corporação.