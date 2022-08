Ciclista ferido com gravidade em choque com carro em Salvaterra de Magos

O condutor de uma bicicleta ficou, esta quinta-feira, ferido com gravidade na sequência de uma colisão com um carro, na localidade de Foros de Salvaterra, concelho de Salvaterra de Magos.

O homem, de 56 anos, foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Salvaterra da Magos e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém, para o qual foi transferido, adiantaram, ao JN, fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém e da GNR.

O acidente ocorreu na Rua Leonor de Avelar, pelas 19.10 horas, em circunstâncias ainda por apurar.

As causas do acidente vão agora ser investigadas pela GNR.

No total, estiveram no local 11 operacionais, apoiados por quatro veículos, daquela força de segurança, dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos e da VMER do Hospital de Santarém.