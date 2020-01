Condutora morre em acidente com comboio em Salvaterra de Magos

Francisco Pedro Hoje às 11:30, atualizado às 12:19 Facebook

Uma mulher com cerca de 75 anos morreu, esta terça-feira de manhã, após o carro que conduzia ter sido colhido por um comboio de mercadorias numa passagem de nível em Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos.

Segundo informações do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Santarém, o acidente ocorreu às 9.46 horas, na Linha de Vendas Novas, onde só circulam comboios de mercadorias, não tendo, por isso, afetado a circulação ferroviária de passageiros.

Para o local foram mobilizados 10 operacionais dos Bombeiros de Salvaterra de Magos, INEM e GNR, apoiados por quatro viaturas.